США хотят передать Украине конфискованные активы российских олигархов 3 20.09.2022, 19:54

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Также Минюст США хочет ужесточить борьбу с теми, кто помогает РФ обходить санкции.

Министерство юстиции США предлагает разрешить перечислять Украине средства, вырученные от реализации активов попавших под санкции россиян. Также Минюст хочет ужесточить борьбу с теми, кто помогает России обходить санкции, и конфисковывать их активы.

Пособники режима Владимира Путина называются «клептократами» в обращении представителя Минюста Эндрю Эдамса к сенатскому комитету по банковским услугам. Да и само ведомство, которое возглавляет Эдамс, носит название «Рабочая группа по борьбе с клептократией». На слушаниях в комитете, красочно озаглавленных «Закрутить России гайки: умные санкции, искусство экономического управления и следующие шаги», Эдамс предложил сенаторам помочь Минюсту

заставить Россию заплатить по счетам за необоснованную агрессию против Украины, изолировать и преследовать за преступления российских чиновников, связанные с властью элиты и тех, кто им помогает или скрывает их незаконную деятельность.

Эдамс просит дать возможность перечислять средства от активов, конфискованных у попавших под санкции россиян, Украине, чтобы компенсировать нанесенный ей Россией ущерб. Для этого потребуется внести поправки в законодательные акты, описывающие использование таких средств (обычно они направляются тем, кто стал жертвой преступления, в борьбе с которым были конфискованы активы).

Он также предлагает ужесточить борьбу с теми, кто помогает России уклоняться от санкций, и конфисковывать не только полученную в результате такой деятельности прибыль, как сейчас, но и использованные при этом активы. Или «орудия труда», как их назвал Эдамс, приведя в пример уже имеющуюся у властей возможность изъять у наркокурьера автомобиль, в котором перевозились наркотики.

Для еще большего повышения эффективности борьбы с клептократами предлагается увеличить срок давности по совершенным ими нарушениям с пяти до 10 лет.

А также расширить возможности министерства по взаимодействию с иностранными партнерами в деле преследования активов, связанных с коррупционерами из других стран, и конфискации средств олигархов.

Введение санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину в Вашингтоне считают первым шагом. Вторым должно стать их ужесточение, повышение эффективности их применения, закрытие лазеек и расширение числа соблюдающих их стран, а также преследование тех, кто помогает России избегать санкций. К реализации второго этапа власти США решили приступить около месяца назад.

За это время они, в частности, оказали значительное давление на Турцию, принуждая ее банки перестать работать с платежной системой «Мир». 16 сентября Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против Владимира Комлева, гендиректора Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»). Оно также предупредило, что «Мир» может использоваться для транзакций с участием подсанкционных лиц, а поэтому структуры, расширяющие ее использование за пределами России, могут сами стать объектом санкций.

На этой неделе о прекращении обслуживания карт «Мир» сообщили турецкие Iş bankası и Denizbank.

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