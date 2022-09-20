На границе Донецкой и Харьковской областей подняли украинский флаг 20.09.2022, 20:10

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Флаг будет развеваться на освобожденном от оккупантов участке трассы Киев-Харьков-Довжанский.

Украинские защитники подняли наш сине-желтый флаг на стеле, расположенном вдоль трассы, соединяющей Харьковскую и Донецкую области к югу от города Изюм. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

В то же время, он подчеркнул, что эта территория до сих пор очень опасна из-за предметов, оставленных российскими захватчиками.

«Благодаря нашим Вооруженным силам, этот участок трассы Киев-Харьков-Довжанский свободен от оккупантов, но крайне опасен, поскольку буквально нашпигован смертоносным железом. Здесь еще недавно велись ожесточенные бои, а теперь о них напоминают только оставленная техника и минные поля», – отметил Кириленко.

Глава ОВА рассказал, что провел оценку масштабов будущих работ по разминированию территории вместе с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным и главой ГСЧС Сергеем Круком.

Кроме того, были отмечены государственными и ведомственными наградами «лучшие спасатели, которые во время этой войны отдано и умело выполняют свой профессиональный долг (иногда – на грани человеческих сил и возможностей)».

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