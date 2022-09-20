Белорусский кардиолог объяснил, можно ли спать на левом боку 20.09.2022, 20:20

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И безопасно ли спать на животе.

С детства нам говорили, что спать на левом боку нельзя, потому что слева располагается сердце. Это расхожее утверждение в эфире ток-шоу «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1» опроверг заведующий областным кардиологическим центром Минской областной клинической больницы Алексей Деконский.

— Сердце находится в костном каркасе, который создают ребра, поэтому оно полностью защищено от внешних воздействий. В связи с этим спать безопасно как на левом, так и на правом боку, — сказал медик.

Но если выбор правого или левого бока — это дело привычки, то спать на животе врач не рекомендует людям, у которых есть проблемы с сонными артериями. Все дело в том, что лежа на животе придется повернуть голову вправо или влево, что при проблемах с артериями может привести к гипоксии во время сна и не даст полноценно выспаться.

И еще медик подчеркнул, что для хорошего сна важен режим, темная и проветренная спальня.

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