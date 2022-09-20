«Джеймс Уэбб» сделал первые снимки Марса 1 20.09.2022, 20:38

Фотофакт.

Телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю первые снимки Марса. Как сообщает Европейское космическое агентство, аппарат сделал снимки 5 сентября.

Отмечается, что «Джеймс Уэбб» находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Благодаря этому он может сделать снимки всего диска Марса в разрешении, которое подходит для изучения сезонных явлений, пылевых бурь и процессов, которые происходят в разные время дня.

Поскольку Красная планета находится близко к Земле, она является одним из самых ярких объектов в небе как в видимом свете, так и в инфракрасном, которое и должен уловить телескоп. Ученые отмечают, что инструменты «Джеймса Уэбба» настолько чувствительны, что без специальных методов наблюдений инфракрасный свет Марса «ослепляет» его, вызывая явление, известное как «насыщение детектора». Поэтому астрономам пришлось скорректировать экстремальную яркость Красной планеты.

Первые изображения, сделанные с помощью камеры NIRCam телескопа, показывают восточное полушарие Марса на двух длинах волн. Так, на длинноволновом изображении можно заметить свет, который излучает планета по мере того, как отдает тепло. Самая яркая область на этом изображении – регион, на который попадает наибольшее количество солнечного света.

На снимки Красной планеты попали такие регионы: кратер Гюйгенс, равнина Эллада и «темное пятно» Марса, Большой Сирт.

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