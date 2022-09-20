В Минске не определились с датой включения отопления в квартирах 7 20.09.2022, 20:49

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В чем причина.

В Минске пока не определена конкретная дата включения отопления в квартирах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом потребители так называемой первой очереди уже получили тепло.

– Это детские сады, школы, дошкольные учреждения, больницы. Запуск отопления в жилищном фонде будет производиться при среднесуточной температуре +8 градусов в течение пяти суток. На сегодня конкретная дата не определена, — пояснил Вячеслав Батура, первый замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства.

Также он напомнил, что соцобъекты начинают отапливать при температуре +10 C в течение пяти суток и ниже. В 2022 году, подчеркнул специалист, от этих норм отступили ради комфорта минчан.

Сообщается, что системы отопления жилфонда также уже заполнены сетевой водой и готовы к запуску.

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