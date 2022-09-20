ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

ВСУ сбили российский штурмовик Су-252
- 20.09.2022, 21:05
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Также был сбит иранский дрон.
Во вторник, 20 сентября, украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и иранский дрон-камикадзе.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«Военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит очередной российский штурмовик Су-25», - говорится в заявлении.
Также военные сообщили, что в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» удалось сбить дрон оккупантов.
«Сбит вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, который российские оккупанты маркируют как «Герань-2», — заявили военные.
Они объяснили, что это боражирующий боеприпас, весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.