В Добрушском районе в лесу потерялась семейная пара с 5-летним ребенком 4 20.09.2022, 21:08

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На поиски направили более 20 человек и 9 единиц техники.

В Добрушском спасатели и лесники искали семейную пару, которая ушла в лес с 5-летним ребенком и заблудилась, пишет «Добрушскі край».

19 сентября около трех часов дня в службу МЧС Гомельского района сообщили о потерявшихся в лесу людях вблизи деревни Василевка Добрушского района.

Потерявшиеся — 25-летняя женщина, 28-летний мужчина и пятилетний ребенок. На поиски направили более 20 человек и 9 единиц техники.

Семья зашла на территорию Романовичского лесного хозяйства, где их встретили работники лесхоза. Состояние потерявшихся удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

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