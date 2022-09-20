Макрон назвал российские «референдумы» пародией и цинизмом 7 20.09.2022, 21:23

5,264

Эммануэль Макрон

«Референдумы» не будут признаны на международном уровне.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал так называемые «референдумы» в ОРДЛО имитацией демократии и цинизмом. Он также подчеркнул, что подобные голосования не будут признаны международным сообществом.

Об этом сообщает французский ресурс TF1info.

Макрон назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины «имитацией демократической формы».

«Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать референдум. Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что «референдум» не будет признан на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий.

«Я думаю, что то, что было заявлено Россией, является пародией. Единственное, что существует, — это война, это сопротивление, которое ведет Украина, и мы все хотим окончания войны», — сказал глава Франции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».