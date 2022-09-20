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Макрон назвал российские «референдумы» пародией и цинизмом

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  • 20.09.2022, 21:23
  • 5,264
Макрон назвал российские «референдумы» пародией и цинизмом
Эммануэль Макрон

«Референдумы» не будут признаны на международном уровне.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал так называемые «референдумы» в ОРДЛО имитацией демократии и цинизмом. Он также подчеркнул, что подобные голосования не будут признаны международным сообществом.

Об этом сообщает французский ресурс TF1info.

Макрон назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины «имитацией демократической формы».

«Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать референдум. Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что «референдум» не будет признан на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий.

«Я думаю, что то, что было заявлено Россией, является пародией. Единственное, что существует, — это война, это сопротивление, которое ведет Украина, и мы все хотим окончания войны», — сказал глава Франции.

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