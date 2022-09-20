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Белорусские сигареты нашли в Литве и Латвии

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  • 20.09.2022, 21:28
  • 2,024
Белорусские сигареты нашли в Литве и Латвии

Фотофакт.

Литовские и латвийские пограничники задержали несколько партий белорусских сигарет.

15 сентября 23 760 пачек белорусских сигарет разных марок нашли в грузовике, который вез пластик в Калининградскую область. Сигареты были спрятаны в тайнике в полу автомобиля. Их стоимость оценивается в более 88 тысяч евро.

12, 17 и 19 сентября сигареты обнаружили на белорусско-литовской границе на станции Индра в грузовых поездах и еще одну партию – 17 сентября в рижском порту. Было изъято почти 14 тысяч пачек сигарет. Латвийская таможня оценивает стоимость неуплаченных в бюджет налогов в 49 тысяч евро.

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