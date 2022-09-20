Белорусы скоро смогут подаваться на национальную визу на территории Польши
- 20.09.2022, 21:54
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Заявления принимают в трех городах.
С 22 сентября начнется прием заявлений от белорусов на получение национальной (в том числе гуманитарной) визы на территории Польши. Сделать это можно будет по предварительной записи в трех городах: Варшаве, Познани либо Люблине, сообщает «Цэнтр беларускай салідарнасці».
Предварительно записаться на подачу заявления можно через сайт VFS Global. После получения времени и даты визита заявление необходимо будет подать в визовый центр в одном из трех польских городов: Варшаве, Познани или Люблине.
Центр в Варшаве находится на ул. Алее Ерозолимске 181B, в Познани — на ул. Францишка Ратайчака 18, в Люблине — на ул. Томаша Зана 39A. Все центры работают с 8.30 до 16.30.
Для тех, кто не успеет подать заявление в первые появившиеся даты, предусмотрены дополнительные, которые будут постепенно появляться на сайте.
Напомним, распоряжение о выдаче национальных виз на территории самой Польши, без необходимости выезда из страны, касается гуманитарных виз для граждан Беларуси и рабочих виз для водителей-дальнобойщиков из Беларуси и Украины.
Белорусы смогут получить гуманитарную визу в Польше, если не могут вернуться в Беларусь из-за преследования или угрозы репрессий, в следующих случаях:
они с 24 февраля 2022 года в связи с войной прибыли в Польшу из Украины, где находились легально;
или же они легально находятся в Польше на основании ранее выданной гуманитарной визы, которая является действующей на момент подачи документов на новую.
Также в Польше для белорусов уже работает механизм выдачи видов на жительство на гуманитарных основаниях.