Московские власти начнут вербовать гастарбайтеров на войну в Украине 20.09.2022, 22:14

Белорусам лучше не ездить на заработки в РФ.

В Новой Москве откроют пункт вербовки иностранцев для военной службы на территории Украины. В обмен им обещают дать российское гражданство. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — сказано в сообщении мэра.

Собянин заявил, что после годичной службы в рядах российской армии иностранцы могут рассчитывать на получение российского гражданства. Закон, допускающий такую возможность, во вторник, 20 сентября, приняла Госдума. «В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», — говорится на сайте мэра Москвы. Ранее для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцы должны были отслужить по контракту не менее трех лет.

Закон также сокращает с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт с иностранцем, поступающим на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

Миграционный центр «Сахарово», где собираются открыть пункт вербовки, находится на территории Новой Москвы. В нем содержатся административно арестованные иностранные граждане. В последние годы туда также стали помещать политических активистов, выступавших на митингах, из-за переполненности столичных отделений полиции и изоляторов.

В начале августа 2022 года узбекская диаспора в Перми предлагала создать добровольческий батальон, чтобы воевать в Украине на стороне России. По словам лидера диаспоры Джахонгира Джалолова, его соотечественники «обязаны оправдать тот хлеб, который кушают». При этом посольство Узбекистана в России выступило против и предупредило об уголовной ответственности за участие в боевых действиях.

Во втором квартале 2022 года на заработки в Россию приехало 3,12 миллиона трудовых мигрантов из Средней Азии. Причиной приезда рекордного числа иностранцев эксперты называли укрепление рубля. Больше всего мигрантов прибыло из Узбекистана (1,54 млн человек) и Таджикистана (953 тысячи).

Ранее Россия запустила новую волну «миграционной амнистии» и открыла границы для совершивших административные правонарушения мигрантов, чтобы помочь падающей экономике дешевой рабочей силой.

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