Николая Автуховича посадили в карцер
- 20.09.2022, 22:19
На 10 суток.
Политзаключенного Николая Автуховича посадили в карцер на 10 суток.
Об этом написала в своем аккаунте в Инстаграме его дочь.
Автуховича обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса. За решеткой он находится уже более 21 месяца.
Суд над «группой Автуховича» проходит в здании гродненской тюрьмы.
На настоящий момент в карцере находится еще один фигурант этого дела — политзаключенный Владимир Гундарь. В знак протеста Гундарь объявил голодовку.