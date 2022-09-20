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Николая Автуховича посадили в карцер

  • 20.09.2022, 22:19
Николая Автуховича посадили в карцер
Николай Автухович

На 10 суток.

Политзаключенного Николая Автуховича посадили в карцер на 10 суток.

Об этом написала в своем аккаунте в Инстаграме его дочь.

Автуховича обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса. За решеткой он находится уже более 21 месяца.

Суд над «группой Автуховича» проходит в здании гродненской тюрьмы.

На настоящий момент в карцере находится еще один фигурант этого дела — политзаключенный Владимир Гундарь. В знак протеста Гундарь объявил голодовку.

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