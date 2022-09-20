Ходжес: ВСУ могут оттеснить россиян в Луганской области на позиции 23 февраля до конца года 20.09.2022, 22:33

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Генерал также ожидает, что украинские защитники деоккупируют Крым к середине 2023 года.

Украинские военные могут оттеснить российских оккупантов в Луганской области на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина.

«Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и далее оказывать давление на россиян, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы», — сказал он.

Ходжес также ожидает, что украинские защитники деоккупируют Крым к середине 2023 года.

Кроме того, генерал США считает, что руководство РФ пытается понять, как вывести россиян из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический отход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда оккупанты начнут двигаться и пересекать реку.

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