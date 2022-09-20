Ученые рассказали, как быстро уснуть 5 20.09.2022, 22:41

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Понадобится всего две минуты.

Полноценный сон необходим для здоровья и работоспособности. Но иногда уснуть бывает трудно даже без объективных причин.

Бывают ситуации, когда посреди ночи просыпаешься и больше не можешь уснуть, в результате утром чувствуешь себя подавленным и разбитым. И если такое происходит регулярно, то стоит предпринимать какие-то меры. Ученые поделились одним способом, который поможет быстро погрузиться в сон.

Об этом сообщает издание BGR.

Исследователи рассказали про «военный» лайфхак. По словам ученых, эта техника была разработана, чтобы помочь солдатам заснуть в любое время, когда им нужно отдохнуть. Она направлена на расслабления всего вашего тела, от головы до пальцев ног. Хитрость, однако, заключается в том, чтобы делать это систематически, чтобы вы могли контролировать различные части своего тела и помогать им «отключаться».

Для этого нужно ровно лечь на постель, расправив по бокам руки, а ладони упереть в кровать. Начните с расслабления мышц лба. Далее сфокусируйтесь на расслаблении глаз, щек и остальных частей лица. Затем систематически расслабляйте остальные части вашего тела, опускаясь все ниже и ниже, от груди и рук до ног и даже ступней с пальцами.

Во время отдыха, представьте, что вы лежите в каноэ на спокойном озере, а над вами ясное небо. Затем подумайте о лежании в гамаке в кромешной темноте. Если ваш разум начинает сомневаться, перефокусируйте его на то, что успокаивает вас больше всего, например, на лес в окружении природы. Как только вы освоите этот «военный» лайфхак, вы должны будете выполнять его в течение шести недель, чтобы точно его освоить.

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