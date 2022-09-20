Путин передумал обращаться к россиянам 16 20.09.2022, 22:48

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Анонс выступления удалили.

Анонсированное на сегодня обращение президента РФ Владимира Путина к нации не состоится. После его речи также было обещано выступление Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщают российские подконтрольные Кремлю СМИ, которые сначала объявили о выступлении Путина в 20.00, затем несколько раз переносили время и, наконец, удалили анонс на сегодня и сообщили, что обращение состоится завтра.

«Ложитесь спать!», — написала вместо объяснений одна из главных пропагандисток РФ Маргарита Симоньян.

Ее коллега по службе Кремлю Владимир Соловьев подтвердил информацию кратким «Завтра!».

Некоторые СМИ из прокремлевского пула намекают, что выступление Путина могут показать утром 21 сентября.

Стоит отметить, что это первый случай, когда запланированное и заранее записанное, как это обычно происходит, выступление Владимира Путина отменяется.

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