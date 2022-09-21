Зеленский: США могли бы стать первой страной-гарантом безопасности Украины 21.09.2022, 1:41

Владимир Зеленский

Киев ранее представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 сентября, заявил, что США могли бы стать первой страной, которая подпишет гарантии безопасности для Украины, передает «Новое время».

Во время общения с 42-м президентом США Биллом Клинтоном на The Clinton Global Initiative глава украинского государства напомнил, что недавно Украина вместе с международными экспертами разработала рекомендации по поводу гарантий безопасности, которые могли бы стать примером для других стран, которые пока не в НАТО, но хотят быть в безопасности.

Зеленский рассказал, что Украина хочет, чтобы в круг стран-гарантов входили США, Великобритания и страны ЕС.

«Документ очень мощный. Нам нужна поддержка политиков, а также частного сектора, потому что гарантии безопасности разные — от санкционных до финансовых, оружейных, политических… Я считаю, очень важно, чтобы США стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной», — добавил президент Украины.

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