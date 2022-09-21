Глава дипломатии ЕС призывает к новым санкциям против РФ из-за «референдумов» 21.09.2022, 3:04

Жозеп Боррель

Ранее к санкциям призвали и американские сенаторы.

Европейский Союз и его государства-члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, а против России могут быть введены дополнительные санкции.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил во вторник высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель назвал «референдумы» «попыткой России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленный на силовое изменение границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные «референдумы», которые противоречат законной и демократически избранной украинским властям, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его ЕС членами», – подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия запугивала и преследовала население оккупированных ею территорий, ограничивала доступ к интернету и СМИ и наказывала за противоположные взгляды, поэтому псевдореферендумы там нельзя назвать «свободным волеизъявлением людей».

«Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим «референдумам» и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности, а также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России», – заверил Боррель.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Проведение «референдумов» уже осудили ЕС, НАТО, США и ряд других стран.

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