Вместо Путина с милитаристской речью в России выступил Кадыров 21.09.2022, 7:35

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Глава Чечни снял странный ролик, где двое мужчин смотрят на что-то белое на траве.

Вместо анонсированных обращений российского диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в которых они, как полагалось, должны были объявить мобилизацию в России, вечером 20 сентября появилось лишь обращение прокремлевского лидера Чечни Рамзана Кадырова. Он анонсировал новую тактику «спецоперации» и разразился очередной порцией угроз в адрес Украины, сообщает zn.ua.

Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал 28-секундное под веселую музыку, где он и какой-то мужчина в саду на траве смотрят на что-то белое на траве, специально заблюренное и живо что-то обсуждают. Как стает понятно с поста Кадырова, мужчина на видео с ним – это некто Магомет Даудов, и они вместе обсуждают очередной план по захвату Украины.

«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», – написал лидер Чечни.

Он, как всегда, не объяснил, о каком возмездии идет речь и, главное, за что ему надо мстить украинцам, но разразился новой порцией угроз.

«Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо, – говорится в посте Рамзана Кадырова. – Готовьтесь и смотрите в оба».

Напомним, 14 сентября, когда российские войска убегали из Харьковской области, спасаясь от контрнаступления ВСУ, Рамзан Кадыров заявил, что армия РФ не отступает, а информация об их отступлении в Харьковской области — «вброс и западные провокации». Ранее он также назвал ситуацию в Харьковской области «офигенной» и потребовал от министерства обороны РФ внести изменения в проведение так называемой «специальной военной операции».

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