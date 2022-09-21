Британский эксперт проанализировал слабые стороны армии РФ 1 21.09.2022, 7:39

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Низкий уровень подготовки и немотивированность личного состава — лишь вершина айсберга.

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине в который раз за время полномасштабной войны продемонстрировало многочисленные недостатки российской армии. В первую очередь — низкую мотивацию, слабую подготовку и недисциплинированность личного состава и командиров. Кроме того, война показала, что россияне не готовы к длительным боевым действиям. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных исследований Великобритании Джек Уотлинг в своей статье для The Guardian.

По мнению эксперта, к преимуществам российских вооруженных сил относятся:

четкая, убедительная военная доктрина;

исключительно хорошо спроектированная и адекватно построенная боевая техника;

сильная инфраструктура по производству боеприпасов и их доставке железной дорогой.

Но, как отмечает Уотлинг, все эти преимущества нивелируются несколькими существенными недостатками. Во-первых, российские солдаты плохо подготовлены, что проявляется в нехватке профессиональных кадров. В качестве примера он приводит малое количество пилотов, которых в начале войны было около 100 при 317 доступных самолетах.

Во-вторых, ВСРФ имеет крайне низкий уровень командования и лидерства. Культура лидерства в российской армии диктаторская и полностью держится на запугивании. Важным элементом ее поддержки является коррупция, поощряемая в Кремле.

«Страх перед наказанием создал армию, в которой солдаты будут упорно выполнять приказы, даже если они больше не имеют смысла», — отметил эксперт.

В-третьих, россияне совершенно немотивированы и часто не до конца понимают зачем воюют. Поскольку высшее военное руководство не вызывает у солдат ничего, кроме страха, их боевой дух крайне низок. Они не готовы отдавать жизнь друг за друга.

Четвертым, и едва ли не ключевым, недостатком армии оккупантов Уотлинг считает плохую организацию. По его мнению, война в Украине ясно показала, что россияне готовы только для ведения коротких, но интенсивных войн. Без общей мобилизации потенциал их войск слишком мал. Его подразделениям не хватает тылового обеспечения, а оборудование и оружие не подходят для затяжной войны, в которую постепенно перерастает вторжение в Украину.

По мнению Уотлинга, эти факторы являются основными причинами неудач РФ и в конечном итоге приведут к полному провалу военной авантюры Путина.

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