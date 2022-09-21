ВСУ разгромили большую колонну вражеской техники у переправы в Новой Каховке 1 21.09.2022, 7:54

5,626

Уничтожено более 200 солдат армии РФ.

На временно оккупированной Херсонщине звучат сильные взрывы и ярко пылает вражеская техника.

О взрывах, которые слышали в Новой Каховке и Коробках, сообщает херсонское издание Kavun.City.

В сети обнародованы фото- и видеокадры, на которых можно увидеть задымление и услышать мощную детонацию.

Как сообщает канал «Николаевский Ванек», зафиксирован «прилет» в колонну техники, которая двигалась вблизи Каховской ГЭС, где россияне пытались восстановить переправу. На месте слышна детонация, поскольку поражены по предварительной информации, пять КАМАЗов с боекомплектом, прибывших в Новую Каховку из Брилевки для переброски на правый берег.

Информацию о разгроме большой колонны вражеской техники у переправы в Новой Каховке подтвердили в Оперативном командовании «Юг».

Авиация ВСУ отработала семь ударов по врагу. В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - сбиты два беспилотника Орлан-10.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

В ОК «Юг» указали, что в результате действий ВСУ армия РФ потеряла:

213 солдат;

7 танков;

24 единицы автобронетехники;

4 гаубицы, в том числе самоходных «Мста-С» и обычных «Мста-Б»;

2 самоходные гаубицы «Акация»;

4 самоходных артустановки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».