Экс-президент Эстонии: Лукашенко поднадоел белорусским военным 1 21.09.2022, 7:56

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Тоомас Хендрик Ильвес

Фото: DELFI

Возможны самые различные варианты смены власти в Беларуси.

Экс-президент Эстонии, большой друг демократической Беларуси Тоомас Хенрик Ильвес дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

Мы поговорили о войне в Украине, вариантах ухода Лукашенко и европейском будущем Беларуси.

— В начале войны вы написали, что после разрушения Мариуполя почувствовали такую сильную злость, как никогда до этого за всю вашу жизнь.

— Это было целенаправленное уничтожение города с населением 400 000 человек с единственной целью — убить мирных жителей. Это было абсурдно. По последним оценкам, погибло 116 000 человек — это примерно столько, сколько в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых.

— Ситуация в Мариуполе остается самой невыносимой или с тех пор произошли еще более поражающие события?

— У нас не так много информации о том, что происходит в других местах. Конечно, Буча стала по-настоящему переломным моментом лично для меня, просто потому, что она показала, что ничего не изменилось с тех пор, как русские делали тоже самое в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 1940-41 годах. Это разрушило иллюзию: «Теперь они другие, они больше этого не делают. Это был Советский Союз. Теперь мы говорим о России», — это была политическая риторика последних 30 лет, но потом оказывается, что они ведут себя точно также.

— Готов ли Запад оказывать Украине долгосрочную поддержку и переносить сопутствующие трудности, такие как высокие счета за электроэнергию, на протяжении месяцев, если война затянется на так долго?

— Я не знаю. Однородного «Запада» нет. Разные страны используют различные подходы и имеют разные пороги терпимости. Думаю, что страны Центральной и Восточной Европы готов перетерпеть больше просто потому, что мы чувствуем, что на кону нечто гораздо больше. У стран, которые, возможно, расположены дальше, могут возникнуть внутриполитические трудности. Но пока сложно сказать, так как зима еще не наступила.

— Иными словами, зима покажет?

— Более или менее. Все меняется. Посмотрите, как сильно изменилась ситуация в Украине за последнее время. Даже русские признают, что вокруг Харькова украинцы добиваются значительных успехов. Если они перережут линии снабжения на юге, тогда дела пойдут, может быть, быстрее, чем мы ожидали.

— Как вы относитесь к отмене выдачи виз в ЕС для российских туристов?

— Не думаю, что здесь должны быть туристы из России. Во-первых, думаю, что омерзи-тельна сама мысль о том, что российские туристы хорошо проводят время за шопингом, в то время, как их правительство совершает геноцид. Например, можно найти фотографию жены депутата от «Единой России», которая наслаждается жизнью в Париже.

Во-вторых, есть соображения безопасности. Мы видели убийства невинных людей в Европе агентами ГРУ, которые находились там по туристической визе — это угроза безопасности.

В-третьих, мы насмотрелись видеоролики со всей Европы, где туристы из России издеваются над украинскими беженцами — это крайне отвратительно.

Думаю, нет никаких оснований сохранять визы, и, как мне кажется, аргумент: «Если они приедут сюда, то научатся демократии», — это полная чушь. У нас было 30 лет легкого доступа к путешествиям по Европе, но не произошло такого, чтобы мы увидели хотя бы незначительный рост демократического мышления в России.

Наконец, что касается аргумента «Мы должны это делать из-за российских активистов», — то я бы ответил: «Нет. Мы устали быть департаментом социальной защиты для людей с гипертрофированным чувством того, что все им должны».

— Как вы относитесь к выдаче виз в ЕС для белорусских туристов?

— Мы не видели, чтобы белорусы с туристическими визами совершали плохие поступки. Я не видел таких видео, на которых белорусы издевались бы над украинскими беженцами. Не было информации о том, чтобы белорусы совершали преступления против граждан ЕС так, как это делают русские. Так что я настроен довольно либерально, когда дело касается Беларуси.

— Санкции против режима Лукашенко заметно меньше, чем против режима Путина. Стоит ли «дожимать гайки»?

— Думаю, их нужно увеличить. Беларусь не должна быть для России путем ухода от санкций в отношении товаров, подпадающих под санкции в самой России.

— Каков, на ваш взгляд, наиболее вероятный сценарий перехода Беларуси от сегодняшней диктатуры к стране, стремящейся к демократии?

— Я не знаю, каков будет механизм. Ясно, что украинская победа должна воодушевить белорусов. Думаю, что также это станет чем-то таким, что сильно испугает Лукашенко.

Но только от белорусов зависит, как они видят будущее и что хотят делать. Что касается механизмов смены режима, пока я не могу представить, какими они будут. Я бы предположил, что и белорусским военным Лукашенко тоже поднадоел. Таким образом, возможны самые разные варианты. Я бы не хотел строить догадки в отношении какого-то конкретного сценария.

— Вы были одним из главных драйверов, которые привели Эстонию в Европейский союз. Видите ли вы Беларусь частью семьи ЕС?

— Это занимает много-много времени, необходимы многие и многие реформы. На самом деле, это вопрос того, что Беларусь будет делать в течение 15, 20, 25 лет после освобождения, по-тому что это ни в коем случае не легкий процесс. И Эстония была полностью привержена всем изменениям в течение почти 15 лет и делала то, чего другие страны делать не хотели. Так что в конечном итоге — да, но это займет много времени.

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