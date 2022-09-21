Войска РФ висят на волоске 4 21.09.2022, 8:01

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фото: AP

Кремль решился на отчаянный шаг.

Российские войска в Украине «висят на волоске», а планы Кремля провести «фиктивные референдумы» в оккупированных украинских регионах являются отчаянным шагом Владимира Путина.

Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман, передает CNN.

Шерман не исключает, что российский диктатор будет «использовать те виды оружия, которые не должен использовать». В частности, Шерман отметила, что Путин уже сделал оружием продовольствие и энергетику.

«Надеюсь, он понимает то, что сказал президент США Джо Байден: Не надо. Не делайте этого», — отметила заместитель Блинкена, напоминая о предупреждении главы Белого дома Путину, если РФ применит химическое или ядерное оружие.

Напомним, что 20 сентября российские СМИ писали о срочном видеообращении Путина и Шойгу, возможном объявлении частичной мобилизации в России и аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Однако впоследствии в росСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается утром 21 сентября.

В Белом доме заявили, что, по их данным, Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

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