ВСУ изменили линию фронта под Лиманом: обновленная карта войны 2 21.09.2022, 8:04

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Идут бои на подступах к городу.

Вооруженные силы Украины продолжают активно двигаться к Лиману. Украинским воинам удалось выровнять линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

По данным карты, на Сватовском направлении продолжаются бои на подступах к городу.

В то же время Новоселовка и Дробышево перешли в серую зону.

Напомним, в ISW проинформировали, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции на востоке и юге.

Между тем россияне готовят оборону и могут перебросить свои силы на новое направление на Донбассе в районе админграницы с Запорожской областью.

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