Оккупант в украденной украинской форме вышел на митинг в России 10 21.09.2022, 8:15

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О нищете российских военных он гордо рассказал со сцены.

Российский оккупант, вернувшийся с фронта в Украине, выступил на митинге в государстве-агрессоре, где рассказал о своих «подвигах» и пожаловался на тяжелую судьбу захватчиков в Украине. В частности, военный преступник похвастался, что украл форму ВСУ, а также призвал россиян принести военнослужащим хотя бы воды.

О нищете армии РФ оккупант, которому удалось вернуться домой не в мешке, гордо рассказывал со сцены. Соответствующее видео опубликовано в Twitter «Восхищенный болгарин».

Говноволец второй армии мира с гордостью рассказывает как спиздил украинскую форму. Ну и воды просит на фронт.

Вы кого всё завоевать хотите, бичи ебаные pic.twitter.com/MJrpUL5Aa3 — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) September 20, 2022

«Мы, конечно, не голыми руками воевали. Воевали по-настоящему и голодали. И воду из болота пили по четыре дня. Чтобы не говорить голословно, эта форма – она ук**овская, взята в бою, и берет взят в бою. В общем, тяжело там нашим ребятам», – хвастался россиянин.

«Если есть возможность, принесите им хотя бы воды, бутылированной, 6 бутылок. Это будет настолько счастье ребятам», – уверял военный «второй армии мира».

Также, в духе российской пропаганды, он повторил тезис о том, что «родина в нас нуждается» и заверил, что российские дети, когда вырастут, тоже возьмут в руки оружие. Судя по всему, мало кто из граждан государства-террориста мечтает о светлом и мирном будущем без войны для своих детей.

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