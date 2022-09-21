Опубликован список силовиков, которых напуганный Лукашенко лишил званий 2 21.09.2022, 8:27

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Пофамильный список появился сегодня ночью.

Узурпатор Лукашенко своим указом лишил звания более 80 бывших военнослужащих (сотрудников) силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры. В ночь с 20 на 21 сентября их пофамильный список опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В списке оказались полковники, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты, прапорщики, сержанты. Среди них:

Подполковник запаса Валерий Сахащик — бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады.

Майор Александр Сахащик — сын Валерия Сахащика.

Подполковник юстиции запаса Алексей Сеньков — следователь, который отработал с 2012 по 2021 год на различных должностях в Следственном комитете. 5 июля 2021 года его задержали на рабочем месте и уволили по соглашению сторон. Алексея осудили по ст. 342 Уголовного кодекса и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Прапорщик внутренней службы в запасе Кристина Тимановская — белорусская легкоатлетка, мастер спорта Республики Беларусь международного класса. В начале августа 2021 года, после того как на Олимпиаде Кристина Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников, спринтершу сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии обратно в Беларусь. Легкоатлетка обратилась в СМИ и полицию и заявила, что боится возвращаться домой из-за угрозы преследования. В результате Тимановская оказалась в Варшаве, где сейчас живет и тренируется.

Лейтенант запаса Василий Веремейчик — доброволец белорусского полка Калиновского.

Старший лейтенант запаса Егор Лебедок — военный эксперт и политзаключенный. Егора Лебедка задержали и поместили в СИЗО за «содействие экстремистской деятельности».

Юрист 1 класса Евгений Бабак — бывший помощник прокурора Первомайского района, которого суд приговорил к 4 годам колонии.

Советник юстиции Олег Талерчик, который 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре. Олег Талерчик был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года. Уволился по соглашению сторон из-за позиции Генпрокуратуры по отношению к потерпевшим от действий силовиков.

Прапорщик милиции запаса Павел Кулаженко — бывший сотрудник ОМОНа. В 2011 году он окончил юрфак БГУ и завершил службу в витебском ОМОНе в звании прапорщика. Долгое время проживал в Нью-Йорке. В марте 2022 года уехал в Украину и присоединился к полку Калиновского, но в августе покинул его. Является фигурантом уголовного «дела о госперевороте».

Подполковник милиции запаса Дмитрий Дмитриев — до 2012 года Дмитрий служил в милиции, последнее место работы — Советское РУВД. Он уволился, недоработав три года до пенсии, всего отслужил 17 лет. Мотивировал уход тем, что хочет остаться человеком. Дмитриев сотрудничал с независимыми изданиями, неоднократно задерживался за свою профессиональную деятельность, отбывал сутки.

Полковник милиции в отставке Владимир Шиенок — доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке. В 2020 году он осудил насилие к протестующим со стороны силовиков.

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