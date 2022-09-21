Подростки в Слуцке собрали велосипед, который поражает всех 2 21.09.2022, 8:36

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Молодых белорусов вдохновили американцы.

Двое слуцких подростков Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко вдохновились зарубежными моделями и смастерили велосипед-чоппер. Он сделан в виде удлиненного байка, напоминающего по очертаниям байкерский мотоцикл, пишет «Інфа-Кур’ер».

— Как-то летом сидели в интернете и увидели, как американцы переделывают велосипеды, делая их похожими на мотоциклы. Мы загорелись этой идеей и решили сделать что-то похожее. Наш велосипед сделан на базе велосипеда «Аист». Что-то обрезали, что-то приварили. Вилку удлинили, а колесо заднее — это «докатка» от автомобиля с удлиненной осью. Можно сказать, что это пока черновой вариант. Обкатываем, чтобы посмотреть, как он едет. По ощущениям ездить на нем довольно комфортно. Конечно, мы будем его еще доделывать и, может быть. поставим электромотор, чтобы забыть про педали, — рассказали парни.

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