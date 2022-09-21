В Иране усилились протесты из-за гибели девушки, избитой полицейскими в участке 21.09.2022, 8:44

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Фото: Al Jazeera

Митингующие бросают камни в силовиков и заставляют их отступать.

В Иране усиливаются протесты из-за смерти девушки, которая умерла прямо в полицейском участке из-за избиений полицейскими.

Накануне о протестах сообщало издание The Guardian.

В настоящее время протестующие сжигают хиджабы и срывают портреты религиозных лидеров из правительственных зданий. По меньшей мере пять протестующих были убиты, многие ранены, в том числе 10-летняя девочка, в которую выстрелили силовики.

In this viral video, Iranian protesters are seen throwing stones at security forces and making them retreat. #IranProtests#Mahsa_Amini pic.twitter.com/fsm3RG7HWb — Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022

«Иранские протестующие бросают камни в силовиков и заставляют их отступать», – сообщает источник Iran International English.

«На этом видео на улице Валиаср в Тегеране слышны выстрелы», — отмечает источник.

Протесты начались после сообщений о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция морали, и через три дня скончалась.

Во время похорон Амин в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали «Смерть диктатору».

На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как группа протестующих бросает камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандируют: «Я убью каждого, кто убил мою сестру» и «Смерть Хаменеи, смерть диктатору».

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