Время переписывать речь 4 21.09.2022, 8:47

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фото: epa

В офисе президента Украины высмеяли перенос выступления Путина по поводу «референдумов».

Выступление президента РФ Владимира Путина по поводу проведения «референдумов» переносили несколько раз. С такого хода событий уже успели посмеяться в Офисе президента Украины.

Об этом сообщает в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Время «переписывать речь». Автор потенциального «шедевра о «референдумах» просто увидел реакцию (международного сообщества - ред.)», - написал чиновник.

Следует отметить, что намерения России о проведении псевдореферендумов жестко раскритиковали в Евросоюзе и НАТО , а также в ряде развитых стран мира.

Напомним, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести «референдумы».

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции Украины четкие и хорошо известные и они не изменятся «от шума откуда-то».

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