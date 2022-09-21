Какие квартиры можно купить в Беларуси за сумму до $14 тысяч 1 21.09.2022, 8:52

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К некоторым из них прилагаются необычные «бонусы».

Предпочтения по жилью и финансовые возможности у всех разные: кто-то предпочитает обзаводиться домами и пентхаусами, а кто-то может себе позволить купить что-то скромное. Из наиболее доступных вариантов в регионах Беларуси есть квартиры-малютки — однушки не больше 20 квадратных метров. Стоимость такого жилья начинается от 5500 долларов, пишет zerkalo.io.

В центре Пинска продают квартиру площадью чуть больше 19 квадратов, при этом комната — почти 14 «квадратов, а кухня — меньше шести. Расположено жилье на втором этаже кирпичной двухэтажке, построенной в 1954 году. В здании проводился капитальный ремонт.

Судя по плану, коридора в квартире нет, сразу после входной двери попадаешь на кухню. Жилье в аккуратном состоянии, сделан простой ремонт: обои на стенах, натяжной потолок, деревянный пол и двери.

Стоит квартира 22 566 рублей или 8900 долларов (461 доллар за квадратный метр).

В поселке Черницкий Смолевичского района (до МКАД отсюда чуть больше 40 км) в кирпичном двухэтажном доме 1936 года постройки продается квартира-студия, расположена она на втором этаже.

Ее общая площадь — почти 17 квадратных метров, жилая — почти 14 квадратов, кухня — чуть более трех. В квартире сделали ремонт, заменили всю сантехнику и электрику, установили окна ПВХ.

Цена недвижимости — 27 637 рублей или 10 900 долларов (641 доллар за квадратный метр).

В аэропорту Гомеля (это три километра от областного центра) как отдельная квартира продается номер в отремонтированной гостинице «Полет». Она расположена на последнем этаже четырехэтажного здания, которое было построено в 1986 году, а в 2020 году здесь был капремонт. Здесь провели новые коммуникации (водопровод, канализация, электричество, отопление), есть собственная котельная, охрана.

Жилье занимает чуть больше 13 квадратных метров, жилая площадь — девять «квадратов». Санузел здесь совмещенный. В помещении сделан ремонт, установлена металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды и электричества.

Квартира стоит 13 945 рублей или 5500 долларов (417 долларов за квадратный метр). Ее можно купить в рассрочку на 12 месяцев, но тогда цена в рублях подрастет до 15 800 рублей. Продавец отмечает, что мебель и ремонт надо оплатить дополнительно.

В центре Мозыря продается однушка на втором этаже кирпичного двухэтажного дома, который был построен в 1954 году. В доме был сделан капитальный ремонт. Можно пользоваться сараем, который находится возле дома.

Площадь недвижимости - 19,5 «квадратов», жилая комната занимает 15 квадратных метров, кухня - меньше пяти «квадратов».

Цена объекта 20 284 рублей или 8000 долларов (410 долларов за квадратный метр), при этом хозяин готов поторговаться.

В Борисове продается однокомнатное жилье чуть меньше 19 квадратных метров, комната занимает почти 13 «квадратов», есть шестиметровая кухня.

Жилье отремонтировано. За него просят 35 497 рублей или 14 000 долларов (745 долларов за квадратный метр).

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