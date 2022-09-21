В Госдуме РФ заявили, что «всеобщей мобилизации не будет» 21.09.2022, 8:57

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При этом намекнули на введение военного положение в граничащих с Украиной областях.

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что в стране не будет всеобщей мобилизации.

Об этом сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

По его словам, закон, вводящий в Уголовный кодекс Российской Федерации понятие «мобилизация», не означает всеобщую мобилизацию.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», - сказал он.

При этом Картаполов заявил, что в граничащих с Украиной регионах России может быть введено военное положение.

Самый близкий аналог военного положения, по его словам, - это режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях

«Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить», - сказал депутат.

Согласно поправкам, которые Дума РФ единогласно приняла во всех чтениях и которые, по данным РИА «Новости», уже в среду будут утверждены Советом Федерации, в УК РФ вводятся понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение».

Документ разрешает наказывать граждан тюремным сроком до 10 лет за отказ воевать и дезертирство. Такой же срок предусмотрен за неявку на военные сборы, причем ответственность будет распространяться не только на контрактников, но и на граждан, находящихся в запасе.

Кроме того, в УК вернулась «сталинская» статья «за сдачу в плен», наказание по которой может также достигать 10 лет лишения свободы.

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