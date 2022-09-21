Белорус откликнулся на вакансию и потерял более $6 тысяч 5 21.09.2022, 9:14

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Мошенники придумали совершенно новую форму «развода».

Необычная история в Беларуси началось еще четыре года назад. Летом 2018-го 28-летний житель Калинковичей решил поискать работу и, как сообщает Следственный комитет, на популярном сайте оставил заявку на трудоустройство. Через некоторое время ему позвонили с предложением работы.

Суть работы заключалась в том, что было нужно вкладывать свои деньги в развитие бизнеса и получать за это часть прибыли. Житель Калинковичей согласился. Ему помогли создать электронный кошелек для переводов денег на стартапы, затем он сообщил «работодателю» данные своей банковской карточки. Периодически на его карту стали приходить дивиденды.

Спустя полтора года мужчина решил, что хочет обналичить деньги, которые он вложил в развитие чужих бизнесов, о чем и сообщил «компании-работодателю» в электронном письме. После этого с ним связался человек, который предложил не снимать деньги, а положить еще больше. Почему-то наш герой согласился это сделать и ради пополнения кошелька взял два банковских кредита, деньги перевел незнакомым получателям (этого требовала «инструкция»). Когда белорусу предложили взять еще один кредит, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.

Установлено, что злоумышленники завладели деньгами белоруса в размере не менее $6,2 тыс. Заведено уголовное дело.

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