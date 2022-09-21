В Казахстане, Армении и Вьетнаме перестали принимать российские карты «Мир» 10 21.09.2022, 9:20

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Отказы последовали после предупреждения США и ЕС.

Карты российской платежной системы «Мир» больше не принимают в Армении, в крупнейшем банке Казахстана «Халык» и в одном из крупнейших банков Вьетнама BIDV. Отказы от сотрудничества последовали после предупреждения США и ЕС, что за работу с «Миром» могут последовать санкции, сообщает The Moscow Times.

В Армении обслуживание карт «Мир» прекратилось во вторник, 20 сентября. В Центробанке страны заявили, что коммерческие банки «самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями» и уведомят клиентов об обслуживании «в надлежащем порядке».

Также накануне перестали принимать карты «Мир» в Народном банке Казахстана («Халык банк») и во вьетнамском BIDV. В крупнейшем банке Казахстана не назвали причин, но подчеркнули, что карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. Позднее РИА «Новости» уточнило, что банкоматы не принимают карты, но ими можно расплатиться за покупки и услуги. В старейшем банке Вьетнама тоже обошлись без упоминания причин, уточнив, что кредитная организация принимают карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.

В понедельник, 19 сентября, работать с российской платежной системой отказался крупнейший частный банк Турции Iş bankası. В банке отметили, что нацелены работать в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса. Вслед за этим перестал принимать карты «Мир» турецкий Denizbank.

После каскада отказов от банков-партнеров на сайте платежной системы «Мир» закрыли раздел, сообщающий о географии приема карт. Все банки-отказники ранее значились партнерами «Мира», а в целом карты системы принимали в восьми странах.

США и ЕС решили сосредоточиться на соблюдении санкций против России в финансовом секторе в начале сентября. «Мы очень четко дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети «Мир», потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», – говорил западный чиновник Financial Times на прошлой неделе. Официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петр Стано заявил, что ЕС так же рассматривает возможность введения санкций против системы «Мир».

После этого 16 сентября Управление по контролю за иностранными активами США объявило о введении санкций против гендиректора Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Владимира Комлева. Также ведомство предупредило, что «Мир» может использоваться для транзакций с участием подсанкционных лиц, поэтому структуры за пределами России могут стать объектами санкций.

США и ЕС послали сигнал партнерам системы «Мир» за рубежом – они могут быть отрезаны от международной финансовой системы. Поскольку им важна работа с иностранной валютой, риски отключения от международных расчетов для них слишком велики, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В связи со сложившейся ситуацией в российских банках рекомендуют россиянам брать с собой для поездок за рубеж наличную валюту.

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