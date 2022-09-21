Экс-главарь боевиков «ДНР» пожаловался на мощное наступление ВСУ на Херсонщине 1 21.09.2022, 9:22

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Оккупанты на юге вынуждены экономить боеприпасы и не получают огневой поддержки.

Российские захватчики на юге недополучают огневой поддержки и вынуждены экономить боеприпасы в условиях, когда украинские Вооруженных сил мощно на них наступают.

Оккупанты из-за такой «экономии» не могут отвечать на обстрелы, а ВСУ уже удалось нанести много успешных ударов по захватчикам. На проблемы оккупационных войск на юге Украины пожаловался в своем Telegram-канале бывший главарь террористов «ДНР», командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Соответствующую публикацию он разместил 20 сентября, сообщает «Главред».

Он отметил, что огневой поддержки больше всего не хватает оккупантам «на правобережном Херсонском плацдарме».

«На вопрос «Почему?» слышат ответ: ждем наступления – экономим боеприпасы. Два дня назад, когда я пережидал обстрел, мы насчитали двадцать пять тяжелых прилетов. Размеренно, методично, с корректировкой с воздуха противник полчаса разматывал наши позиции – а в ответ не было сделано ни одного выстрела», – начал жаловаться боевик.

Также он рассказал, что украинские бойцы смогли с легкостью уничтожить опорный пункт оккупантов, ликвидировать и ранить личный состав. И даже после этого захватчики не отвечали, потому что вынуждены были «экономить боеприпасы».

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