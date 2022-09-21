Ученые нашли древнейший в мире письменный прибор в полной комплектации 21.09.2022, 9:30

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Древние люди писали красными и черными чернилами.

Набор для письма 1600-летней давности обнаружен на археологической площадке Батонея в пригороде Стамбула Кючюкчекмедже, сообщает The History Blog. Это древнейший из найденных на сегодняшний день подобных наборов, включающий костяное перо, неглубокую тарелку и миниатюрную чернильницу в амфоре. Красные чернила были прерогативой чиновников в Восточной Римской империи.

Батонея — древнегреческий портовый город, основанный во II веке до новой эры на берегу Мраморного моря. Археологи обнаружили здесь две гавани, каналы, построенные из крупных каменных блоков, широкие мощеные улицы, греческий храм, византийскую церковь, раннехристианское кладбище и многоквартирный жилой комплекс.

Большое количество артефактов датируется IV — VI веками новой эры, когда Константинополь стал столицей Восточной Римской империи. Возможно, Батонея была портом-спутником Константинополя, обслуживающим часть огромного морского трафика, или защищенной гаванью для имперского флота.

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