Путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым Киркоровым 6 Сергей Марченко

21.09.2022, 9:47

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Это цугцванг.

Заявление Пугачевой стало неприятной оплеухой для Путина.

Письмо Пугачевой не убивает Россию, но ставит ей диагноз: Россия уже готова к протестам. Пугачева стала суперзвездой России, потому что лучше всех понимала свою аудиторию.

Россияне начинают понимать, что проигрывают эту войну, и не имеют большого желания тонуть вместе с Путиным.

Почему это важно для нас? Потому что эта война – на истощение. Она закончится, когда московиты потеряют способность воевать.

Письмо Пугачевой технологически идеально. Никакого лишнего слова, никакой истерики, никакого негатива, который размоет восприятие. Четко, по делу, задев чувственные струны: семью, патриотизм, благополучие, потери на войне.

Пугачева написала это письмо очень вовремя и загнала путина в угол: любой ответ будет жалким. Это цугцванг. Хороших ходов у Путина нет.

Меняющаяся и непредсказуемая судьба мамкиного диктатора: Путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым Киркоровым.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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