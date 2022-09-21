Путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым Киркоровым6
- Сергей Марченко
- 21.09.2022, 9:47
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Это цугцванг.
Заявление Пугачевой стало неприятной оплеухой для Путина.
Письмо Пугачевой не убивает Россию, но ставит ей диагноз: Россия уже готова к протестам. Пугачева стала суперзвездой России, потому что лучше всех понимала свою аудиторию.
Россияне начинают понимать, что проигрывают эту войну, и не имеют большого желания тонуть вместе с Путиным.
Почему это важно для нас? Потому что эта война – на истощение. Она закончится, когда московиты потеряют способность воевать.
Письмо Пугачевой технологически идеально. Никакого лишнего слова, никакой истерики, никакого негатива, который размоет восприятие. Четко, по делу, задев чувственные струны: семью, патриотизм, благополучие, потери на войне.
Пугачева написала это письмо очень вовремя и загнала путина в угол: любой ответ будет жалким. Это цугцванг. Хороших ходов у Путина нет.
Меняющаяся и непредсказуемая судьба мамкиного диктатора: Путин хотел быть вторым Сталиным, а стал вторым Киркоровым.
Сергей Марченко, «Фейсбук»