ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов

ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов2
- 21.09.2022, 10:04
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Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении.
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 21 сентября ориентировочно составили:
личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано;
танков - 2227 (+11);
боевых бронированных машин - 4748 (+24);
артиллерийских систем - 1340 (+17);
РСЗО - 318 (+0);
средства ПВО - 168 (+0);
самолетов - 253 (+1);
вертолетов - 217 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 932 (+7);
крылатые ракеты - 239 (+0);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23);
специальной техники - 125 (+0).