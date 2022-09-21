ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов 2 21.09.2022, 10:04

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Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 21 сентября ориентировочно составили:

личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано;

танков - 2227 (+11);

боевых бронированных машин - 4748 (+24);

артиллерийских систем - 1340 (+17);

РСЗО - 318 (+0);

средства ПВО - 168 (+0);

самолетов - 253 (+1);

вертолетов - 217 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 932 (+7);

крылатые ракеты - 239 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23);

специальной техники - 125 (+0).

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