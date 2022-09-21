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В России объявили акцию протеста против мобилизации

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  • 21.09.2022, 10:21
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В России объявили акцию протеста против мобилизации

Старт акции запланирован на сегодня в 19:00 по местному времени.

В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает в Twitter движения «Весна».

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени.

«Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию.

По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

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