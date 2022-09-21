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Система дала сбой в Витебске

  • 21.09.2022, 10:24
  • 3,330
Система дала сбой в Витебске
Сергей Сесицки

Суд не наказал витеблянина за бело-красно-белые магнитики на холодильнике.

Суд в Витебске не стал наказывать местного жителя Сергея Сесицкого за бело-красно-белые магнитики на холодильнике, пишут «Народные новости Витебска».

В августе Сесицкого задержали по подозрению в оскорблении Лукашенко. Дома у него прошел обыск, в ходе которого изъяли три бело-красно-белых магнитика с дверей холодильника и чехол для телефона с гербом «Погоня», который лежал в тумбочке.

Информацию переслали из Следственного комитета в Октябрьский РОВД — чтобы там проверили возможное административное правонарушение. Милиционеры составили на Сесицкого протокол за несанкционированное пикетирование (часть 1 статьи 24.23 КоАП) и продержали трое суток в ИВС.

За последние два года в Беларуси это, кажется, первый подобный приговор.

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