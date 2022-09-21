Ученые: Древняя Земля «пережевывала» целые континенты 21.09.2022, 10:28

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Раскрыта еще одна тайна формирования нашей планеты.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что первые континенты на планете были неустойчивыми и перерабатывались в недрах Земли. Если конкретнее, то в ее мантии, пишет «Хайтек».

Многие наблюдения за кратонами, показывают, что они намного сложнее и неоднороднее, чем современная литосфера. Однако ученые не знали, что вызвало различия или как они образовались. Исследование показывает, что части кратонной литосферной мантии все еще существуют в мантии в виде рассеянных, истощенных неоднородностей в разных масштабах, которые могут существовать миллиарды лет.

Горным породам в ядре континентов — кратонам — более трех миллиардов лет. Они сформировались на ранней Земле и хранят информацию о том, как континенты и планета менялись с течением времени.

Чтобы «извлечь» эти данные, ученые использовали высокопроизводительное вычислительное моделирование, чтобы смоделировать эволюцию планеты за первый миллиард лет. Они обнаружили, что первые континенты были нестабильны и перерабатывались в мантии Земли. Другими словами, древняя планета «пережевывала» их.

Как только ранние континентальные блоки оказались в мантии, они расплавились и перемешались, пока они не исчезли. Кроме того, исследователи обнаружили, что некоторые части первоначальных пород могут оставаться в мантии миллиарды лет.

Со временем переработанные «куски» континента могут накапливаться под новой литосферой, делая ее более плавучей и достаточно прочной, чтобы остановить дальнейшую «переработку».

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