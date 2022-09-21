Пленный ингуш: Из шести человек остались в живых только двое
- 21.09.2022, 10:33
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Бойцы ВСУ допросили сдавшегося военного РФ из города Назрань.
Украинские бойцы захватили в плен российского «освободителя» из ингушского города Назрань.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент его допроса опубликован в соцсетях. Ингуш рассказал, что из его группы в составе шести человек остались в живых только двое. Другие оккупанты «готовы уже и в посадке лежат».
Какой-то ингуш из села, заехал 25/08/22, было их шестеро, четверо уже лежат в посадке, отдыхают https://t.co/UVzzzgY1wG #всрф #роа #потерьнет pic.twitter.com/xCCYSiuN1y— Necro Mancer (@666_mancer) September 18, 2022