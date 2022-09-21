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Пленный ингуш: Из шести человек остались в живых только двое

  • 21.09.2022, 10:33
  • 2,012
Пленный ингуш: Из шести человек остались в живых только двое
иллюстрационное фото

Бойцы ВСУ допросили сдавшегося военного РФ из города Назрань.

Украинские бойцы захватили в плен российского «освободителя» из ингушского города Назрань.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент его допроса опубликован в соцсетях. Ингуш рассказал, что из его группы в составе шести человек остались в живых только двое. Другие оккупанты «готовы уже и в посадке лежат».

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