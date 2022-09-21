Глава МИД Британии о мобилизации в РФ: Мы поможем Украине 3 21.09.2022, 10:35

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Кремль не контролирует ситуацию.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации в России на фоне войны против Украины является тревожной эскалацией.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган, сообщает Sky News.

Она обвинила Путина в переписывании истории.

«Некоторые выражения весьма тревожны, и очевидно, что мы должны стремиться к спокойствию», - заявила министр, призвав российских граждан «смотреть дальше своих собственных СМИ».

По ее словам, угрозы следует воспринимать серьезно, поскольку Украина начинает продвигаться вперед, отвоевывая земли, ранее захваченные Россией.

«Давайте проясним - есть путинская ложь. Это незаконная война России в Украине. И, конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину вместе со всеми нашими союзниками по НАТО. Мы там, мы на вашей стороне - мы поможем, чем сможем», - подчеркнула она.

Министр также отреагировала на ядерный шантаж Путина.

«Это то, что мы должны воспринимать очень серьезно, потому что, знаете, мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что он тоже контролирует ситуацию. Действительно, я имею в виду, что это очевидная эскалация», - заявила Киган.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России.

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