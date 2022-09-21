«Это не блеф»: Путин заявил о готовности применить ядерное оружие

«Это не блеф»: Путин заявил о готовности применить ядерное оружие11
- 21.09.2022, 10:40
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Об этом он сказал, объявляя частичную мобилизацию в РФ.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.
Об этом он сказал в среду, 21 сентября, на фоне подготовки к фейковым «референдумам» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ, сообщает nv.ua.
При этом свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы «первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории», что не соответствует действительности.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также обладает различными средствами поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заявил Путин.
Кроме того, он также объявил в РФ «частичную мобилизацию», чтобы восполнить колоссальные потери российской армии в Украине новым «пушечным мясом».
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.