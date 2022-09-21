Поездка в такси в Беларуси за два дня подорожала втрое 1 21.09.2022, 10:56

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Минчанин решил проехаться от ж/д вокзала до станции метро «Петровщина» и был удивлен.

«Чем можно обосновать увеличение стоимости на услуги такси в три раза?» – задается вопросом читатель «Минск-Новости».

Когда мужчина решил воспользоваться услугами перевозчика, то обратил внимание, что в мобильном приложении «Яндекс Go» вечером поездка от ж/д вокзала к ст. метро «Петровщина» оценивалась в 5 руб., а утром другого дня – уже в 16,2 рубля. Этот вопрос корреспондент агентства адресовал в пресс-службу агрегатора, МАРТ и Транспортную инспекцию.

– К ценообразованию такси государственные службы отношения не имеют. Это прерогатива перевозчика, – пояснил заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Александр Сирисько. – Тарифы он устанавливает исходя из затрат. Об этом гласит пункт 159 Правил автомобильных перевозок пассажиров, где указано, что «размер платы за автомобильную перевозку пассажиров автомобилем-такси определяется по кассовому суммирующему аппарату, совмещенному с таксометром, на основании установленных тарифов». Они включают в себя подачу авто по заказу, 1 километр пробега и 1 час оплачиваемого простоя. Кроме того, «размер платы за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси… объявляется пассажиру автомобильным перевозчиком или диспетчером такси».

По его словам, все, что касается необоснованно установленной платы за проезд, решается между пассажиром и перевозчиком в судебном порядке.

– Перевозчик может потребовать с пассажира и тысячу рублей за посадку. Но только если он обоснует, что несет такие затраты, – отметил Сирисько.

Он подчеркнул, что Транспортная инспекция по Минску и Минской области внимательно следит за действиями частных перевозчиков. С 11 июля по 18 сентября было проверено 540 автомобилей-такси. У водителей выявлено 837 нарушений, 447 лиц привлечено к ответственности. Среди наиболее распространенных нарушений – внутреннее и внешнее оформление машин, а также отсутствие документов у водителя.

Не намерены вмешиваться в тарифы, которые устанавливают компании-перевозчики, и в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Об этом в ведомстве заявляли не раз.

– Хотелось бы подчеркнуть, что государственному регулированию и контролю подлежат тарифы на социально значимые услуги или на услуги естественных монополий, – обратила внимание начальник управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Алина Казаченок. – Услуги такси под эти критерии не подпадают. Поэтому регулирование тарифов на перевозки автомобилями-такси в Беларуси не осуществляется.

Но почему же тариф вырос более чем в три раза? Узнали, что об этом думает перевозчик.

– Стоимость поездки в нашем сервисе рассчитывается сложным алгоритмом в режиме реального времени, где на нее влияет множество факторов. Когда заказов в определенный момент значительно больше, чем свободных водителей, алгоритм автоматически формирует временный повышающий коэффициент. Например, в будние дни в утренний и вечерний часы пик, когда многие отправляются на работу или домой. Он помогает вызвать машину тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. Повышение цены в такие моменты привлекает на линию больше водителей, а чем их становится больше – тем быстрее повышающий коэффициент исчезает, – рассказали в пресс-службе «Яндекс Go».

Получается, что повышенный или пониженный тариф формирует не конкретный перевозчик, а специальная программа. Как советуют в сервисе, если вы хотите заплатить меньше, подождите некоторое время – цена поездки снизится.

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