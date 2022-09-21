Путин расписался в слабости на поле боя 1 Николай Фельдман

21.09.2022, 11:13

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Фото: Getty Images

Больше глава Кремля не хихикает.

7 июля 2022 года, Путин про планы Украины победить Россию на поле боя: «пусть попробуют». Говорил и самоуверенно хихикал.

Прошло менее трех месяцев и Путину почему-то не понравилось, как Украина попробовала победить на поле боя.

Сегодня Путин расписался в слабости на поле боя, когда начал придумывать и «частичную» мобилизацию, и признание российскими территорий захваченных и находящихся под атакой Украины.

Это еще не окончательный крах, не результат нокаута, не полное поражение. Но точно страх и признание поражения «частичного», ощущение неумолимо приближающегося финала, крайне негативного для Путина и его России.

Больше Путин не хихикает. Он понял безвыходность своего положения. Ему больше нечего продавать своему «народу» в качестве победы. Никто не собирается давать сохранять путинское лицо. Ему придется продавать своему народу поражение.

Более того, поражение в полном объеме неизбежно. Нужно либо самостоятельно выходить из Украины, включая Крым, а, значит, расписаться добровольно в полном поражении, либо пробовать оттянуть этот момент полного поражения на как можно более долгий срок. Понятно, что Путин выбирает второй вариант.

Он выбирает принести в жертву еще больше людей российской федерации и будет подпитывать ними все захваченные территории столько времени, сколько они будут способны находиться там, пока окончательно не побегут, как десять дней назад они побежали из Харьковской области.

И последнее.

«Это не блеф», - сказал Путин про свой план применять ядерное оружие для защиты захваченных российских территорий. Это сказано исключительно своему народу перед будущей мобилизацией. Чтобы люди уверенней приносили свои жизни в жертву.

Николай Фельдман, «Фейсбук»

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