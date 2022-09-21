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В указе о частичной мобилизации в РФ есть секретный пункт

6
  • 21.09.2022, 11:22
  • 25,146
В указе о частичной мобилизации в РФ есть секретный пункт

В опубликованном указе отсутствует пункт номер семь.

В опубликованном указе о частичной мобилизации на сайте Кремля после пункта 6 сразу идет пункт 8.

Если открыть текст Указа президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на официальном интернет-портале правовой информации РФ, то после пункта 6 идет пункт 7.

Там сообщается, что это пункт для служебного пользования. Никакой опечатки, о которой писали некоторые СМИ и Telegram-каналы, в опубликованном указе нет.

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