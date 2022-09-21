«Они нас бросают как мясо, а сами бегут»1
- 21.09.2022, 11:39
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Боевик «ЛДНР» рассказал, как россияне предают их в боях.
Боевик из террористической организации «ЛДНР» и его супруга обсудили отношение к своим подразделениям на фронте.
В частности, боевик пожаловался, что российские военные первыми убегают с поля боя и покидают там подразделения «ЛДНР».
Разговор перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.
Предатель, перешедший на сторону врага, рассказывает жене, что они ожидают контрнаступления ВСУ в Херсонской области, во время которого россияне первыми будут убегать с поля боя.
«Они бегут быстрее нас. Они нас просто бросают как мясо и все», — жалуется боевик так называемой «ЛДНР».
На что его жена говорит, что знает об этом, и рассказала, как российские военные оставили в бою на Донбассе «полицейских ЛДНР», а сами сбежали.
«Мне Наташа рассказала сегодня. Наташа услышала, как звонят Олегу и говорят, что на Угледаре прорыв. Первыми стоят наши менты, вторые – россияне, а третьи – чеченцы. Чеченцы ушли, россияне ушли, и осталось два взвода – 30 пацанов, ментов наших. Они их оставили. А ему говорят, что они их оставили, чтобы их сейчас зафигачили, а мы потом по ним отработаем», – рассказала женщина.