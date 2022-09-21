Режим Лукашенко проводит в Москве «консультации по безопасности»6
- 21.09.2022, 11:45
- 11,746
Об этом сообщили российские СМИ.
21 сентября в Москве начались консультации по безопасности между режимом Лукашенко и Кремлем.
В них принимают участие замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Александр Неверовский, представители министерств и ведомств двух стран, сообщает пропагандистское издание РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович встретится с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым 21 сентября в Москве.
Напомним, Лукашенко заявил, что полностью поддерживает агрессивные действия Кремля.