Режим Лукашенко проводит в Москве «консультации по безопасности» 6 21.09.2022, 11:45

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Об этом сообщили российские СМИ.

21 сентября в Москве начались консультации по безопасности между режимом Лукашенко и Кремлем.

В них принимают участие замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Александр Неверовский, представители министерств и ведомств двух стран, сообщает пропагандистское издание РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович встретится с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым 21 сентября в Москве.

Напомним, Лукашенко заявил, что полностью поддерживает агрессивные действия Кремля.

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