Свободная спортсменка Надежда Остапчук: Диванные адепты войны смогут насладиться комфортом окоп

Свободная спортсменка Надежда Остапчук: Диванные адепты войны смогут насладиться комфортом окоп4
- 21.09.2022, 12:02
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Всем Z-фанатам приготовиться.
Белорусская легкоатлетка, свободная спортсменка Надежда Остапчук поделилась в «Фейсбуке» мнением о «частичной мобилизации», которую 21 сентября Владимир Путин объявил на территории России.
«Простите, что повторяюсь. Уже по всему интернету, но это прекрасно:
Шойгу:
Потери украинской армии – около 100 тысяч человек.
Потери российской армии – 5 937 человек.
Поэтому России требуется отмобилизовать 300 тысяч человек.
А еще 15 сентября: либо ЧВК [идут воевать] и зэки, либо ваши дети.
21 сентября: ваши дети [идут воевать].
Теперь диванные адепты войны с Z на аватарах смогут наконец-то насладиться комфортом окоп», – написала Остапчук.