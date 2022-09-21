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Свободная спортсменка Надежда Остапчук: Диванные адепты войны смогут насладиться комфортом окоп

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  • 21.09.2022, 12:02
  • 5,486
Свободная спортсменка Надежда Остапчук: Диванные адепты войны смогут насладиться комфортом окоп
Надежда Остапчук

Всем Z-фанатам приготовиться.

Белорусская легкоатлетка, свободная спортсменка Надежда Остапчук поделилась в «Фейсбуке» мнением о «частичной мобилизации», которую 21 сентября Владимир Путин объявил на территории России.

«Простите, что повторяюсь. Уже по всему интернету, но это прекрасно:

Шойгу:

Потери украинской армии – около 100 тысяч человек.

Потери российской армии – 5 937 человек.

Поэтому России требуется отмобилизовать 300 тысяч человек.

А еще 15 сентября: либо ЧВК [идут воевать] и зэки, либо ваши дети.

21 сентября: ваши дети [идут воевать].

Теперь диванные адепты войны с Z на аватарах смогут наконец-то насладиться комфортом окоп», – написала Остапчук.

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