«Все идет по плану, не так ли?»4
- 21.09.2022, 12:04
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В офисе Зеленского потроллили Кремль из-за объявленной мобилизации.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали объявление российским диктатором Владимиром Путиным «частичной мобилизации».
По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, решение отправить на войну еще 300 тысяч россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.
«Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец-то получили:
1. Мобилизацию.
2. Закрытые границы, блокировка банковских счетов.
3. Тюрьму за дезертирство.
4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК.
Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора», — написал он в среду, 21 сентября, у себя в Twitter.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.