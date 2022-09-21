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«Все идет по плану, не так ли?»

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  • 21.09.2022, 12:04
  • 7,440
«Все идет по плану, не так ли?»

В офисе Зеленского потроллили Кремль из-за объявленной мобилизации.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали объявление российским диктатором Владимиром Путиным «частичной мобилизации».

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, решение отправить на войну еще 300 тысяч россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.

«Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец-то получили:

1. Мобилизацию.

2. Закрытые границы, блокировка банковских счетов.

3. Тюрьму за дезертирство.

4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора», — написал он в среду, 21 сентября, у себя в Twitter.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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