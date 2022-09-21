Могут ли Лукашенко ликвидировать свои же? 3 21.09.2022, 12:20

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Фото: Getty Images

Белорусские военные не хотят умирать за интересы Кремля.

Украина, страны Балтии и Польша должны всерьез рассматривать угрозу со стороны Лукашенко. Об этом в большом интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97 заявил заместитель командира воюющего в Украине белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук:

— Перманентная угроза сохраняется со стороны Беларуси. Но это не угроза ближайшего времени, ближайших двух недель, возможно, даже и не месяца. Потому что для того, чтобы им нарастить группировку вторжения со стороны Беларуси, нужны время и ресурсы. Все помнят, когда они готовили наступление в феврале 2022 года. Вся Беларусь транслировала и скидывала многочисленные колонны, которые двигались к границе Беларуси и Украины. Примерно тоже самое им надо сделать и сейчас, если они готовят нападение.

Наступательного потенциала белорусской армии недостаточно. Они могут совершать какие-то небольшие провокации на границе, но не более того. Никакое продвижения вглубь невозможно с тем потенциалом, который имеет белорусская армия. Плюс моральный дух белорусской армии и так не был на высоте, а после того, как они увидели, что сейчас происходит с российской армией на территории Украины, я думаю, он стал еще меньше.

Как заметил один из украинских аналитиков и передал, кстати, «привет» Лукашенко, что по своей совокупности и структуре войска, которые сейчас опрокинуты на харьковском направлении, по размерам примерно сопоставимы с белорусской армией. «Привет» товарищу Лукашенко: вместе с белорусскими добровольцами Вооруженные силы Украины могут тоже самое сделать и с Вооруженными силами Республики Беларусь.

— Все мы очень надеемся, что этому «товарищу», который нам никакой не товарищ, а враг Александр Лукашенко, икнется и аукнется уже в этом году. Наверняка, у вас есть люди и вы знаете ситуацию и настроения среди белорусских военных. Что там, какие сейчас настроения? Они боятся? Им надоел тиран-марионетка кремлевская Лукашенко?

— Они и раньше-то особо не хотели воевать. Кстати, я поддерживаю то, что наши белорусские военнослужащие реалисты, они понимают, за чьи интересы они будут воевать в Украине. У нас была информация, что 7 из 10 военнослужащих не хотят воевать, не хотят принимать участие в этой агрессивной войне. Они и так поняли, что Российская Федерация уже пробуксовала, несмотря на всю пропаганду, которая льется из экранов телевизоров.

Сейчас они поняли, что Российская Федерация на самом деле — это колосс на глиняных ногах, и все эти бравурные заявления про вторую армию мира - не более чем пропаганда. Они на деле оказались армией из XX века, которая «можем повторить», «на Берлин» и так далее. Они фактически и повторили «подвиг» 1942 года, когда на тех же самых географических местах, на тех же направлениях десятки тысяч военнослужащих Красной армии были взяты в котлы и уничтожены, убиты. «Можем повторить».

— Вы допускаете сценарий ликвидации Лукашенко, Путина своими же?

— Все возможно, но насколько я понимаю ту отрицательную селекцию, которую произвел Лукашенко, да и Путин тоже, там не осталось достойных личностей, которые могли бы пойти на такой решительный поступок. Если и есть какой-то шанс, то очень минимальный.

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